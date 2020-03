Westtoer schat omzetverlies toeristische sector West-Vlaanderen op 750 miljoen euro

Het kenniscentrum van provinciebedrijf Westtoer schat het omzetverlies voor de toeristische sector in het voorjaar van 2020 op 750 miljoen euro. Dat meldt Westtoer zaterdag. Door de verlenging van de coronamaatregelen valt voor de toeristische sector de paasvakantie in het water.

"We begrijpen en ondersteunen natuurlijk wel de maatregelen", klinkt het bij Westtoer. "Het bestrijden van het virus is de grootste prioriteit en ook in het belang van het toerisme op middellange en lange termijn", vertelt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Niettemin betekenen de huidige maatregelen een groot economisch verlies voor de toeristische sector in West-Vlaanderen. Het kenniscentrum van Westtoer schat het omzetverlies in het voorjaar van 2020 op 750 miljoen euro.

Heropstart voorbereiden

Westtoer is alvast gestart met de voorbereiding van een heropstart van het toerisme. "Van zodra de situatie zich normaliseert, willen we snel schakelen met toeristische communicatie. We denken hierbij vooral aan de zomer en het najaar. Bij dit alles zullen we sterk rekening houden met de afbouw van de huidige quarantainemaatregelen."