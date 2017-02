Westtoer speelt wielerklassiekers toeristisch uit

Het doel is om de vele supporters, wielertoeristen en -fanaten een paar dagen langer in de provincie te houden en hen de regio's te leren kennen. De daaraan gekoppelde campagne "Beleef de Koers" is vandaag voorgesteld in Brugge.

"Uit onderzoek merken we dat heel wat wielerfanaten met familie en vrienden naar hier komen en hier vaak overnachten. We zien ook dat die groep zeker de intentie heeft om hier meer te ontdekken, maar er is een kloof tussen de intentie en het effectief doen", aldus Luc Abbeloos van Westtoer. Daarom heeft Westtoer een promofilmpje gemaakt dat in de buurlanden zal getoond worden, en er is ook een viertalige website ontwikkeld die de toeristen mogelijkheden aanreikt om de streek te ontdekken. Zo staan er bijvoorbeeld kaartjes met het parcours van een koers op de website, met daarop de dichtsbijzijnde trekpleisters.