Westtoer zet Brugs ommeland extra in de verf

Dat plan moet de groene regio rond Brugge en de kust extra in de kijker zetten om toeristen te lokken. Dat draait rond vijf kernpunten en verhaallijnen met name; "groen van nature, rijk aan verhalen, tijd voor pauze, land aan zee en verrassend gezellig". Niet alleen erfgoedverhalen worden in de verf gezet, ook groene plaatsen in de regio zoals de Zwinstreek en het landschapspark Bulskampveld. Het fiets- en wandelaanbod in de regio wordt vernieuwd en verder verfijnd.

Rebranding

Het nieuw beleidsplan bevat ook concrete tips voor toeristische ondernemers in de streek. Daaruit leren de ondernemers hoe ze mee de energietransitie kunnen maken, hoe ze duurzame innovatie in hun werking kunnen integreren en hoe ze de nieuw ontwikkelde verhaallijnen toe kunnen passen in hun eigen onderneming. Naar aanleiding van het nieuwe toeristisch beleidsplan is ook werk gemaakt van een nieuwe huisstijl.