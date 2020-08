Westtoer: "Zoek rustige plekken op aan zee"

Door minder tropische temperaturen en minder treinen naar zee verwacht men een minder druk weekend dan vorige week. Ook in de hotels en de andere logiesvormen zijn er nog mogelijkheden.

“De Kust is er voor iedereen. Wie zich goed informeert en de maatregelen volgt, kan ook nu heerlijke vakantiemomenten beleven. Respect voor richtlijnen zijn in de huidige omstandigheden meer dan belangrijk”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Spreiding in tijd en ruimte

Volgens alle beschikbare gegevens verwacht Westtoer voor het komend weekend op verschillende plaatsen aan de kust code lichtgroen tot geel. Dit betekent dat het op bepaalde plaatsen druk kan zijn. De rustige plekken aan zee (groen en lichtgroen op de kustbarometer) vormen een prima alternatief. Sabien Lahaye-Battheu: “De kust beschikt over een hele reeks rustige plekken. Die vormen een prima alternatief voor de centra van de badplaatsen. Spreiding in ruimte en tijd is in deze omstandigheden een kerngedachte. Niet iedereen hoeft op hetzelfde moment op dezelfde plaats te zijn”, zegt ze.

Alle info vind je op www.dekust.be