Wetenschappers onderstrepen belang kustduinengordel

Bijna 150 wetenschappers en gebiedswerkers uit heel Europa kwamen in het Franse Duinkerke samen om informatie uit te wisselen en het belang van de duinen te onderstrepen. De internationale workshop kadert in een Europees project, Flandre (Flemish and North-French Dunes restauration).

81 hectare gekocht

De gordel tussen Duinkerke en Westende is een van de merkwaardigste duingebieden van Europa, goed voor 3.280 hectare natuurgebied, en dus wordt er binnen het project Flandre, dat nog loopt tot 2020, hard gewerkt om het natuurgebied en het landschap te beschermen. Aan Franse zijde is de voorbije jaren al 50 hectare vrijgemaakt van doornstruiken. Op die manier worden natuurlijke gewassen gerestaureerd en onderhouden. Aan Vlaamse zijde is ook al twee hectare landbouwgrond omgezet in vochtige duinpannen. Het project koopt ook duinen aan die op privégronden staan en dus nauwelijks, en niet gericht, onderhouden worden. Zo is er al 81 hectare aan beide landzijden aangekocht.

"Wat we de voorbije dagen geleerd hebben, is dat er moet samengewerkt worden met de natuur, ter bescherming van de natuur, want de duinen hebben een eigen dynamiek en een rijke en unieke biodiversiteit. Maar de duinen spelen ook een actieve rol, denk maar aan de bescherming tegen de stijgende zeespiegel, al zien we dat er op sommige plaatsen ook land bijkomt waar je eerder erosie zou verwachten. De duinen houden ook drinkwater vast en gaan verzilting in het hinterland tegen", aldus Herrier.