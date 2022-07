Drones worden nu al gebruikt bij de opsporing van vermisten, om bijstand te leveren bij branden en verkeersongevallen, of om aan de kust onbewaakte zones in de gaten te houden. Maar de wetgeving beperkt het gebruik van de drone nog te zeer, antwoordde gouverneur Decaluwé onlangs aan provincieraadslid Kurt Himpe. Een drone mag maar tot 500 meter afstand van de piloot vliegen, en bij incidenten is nog altijd een tijdrovende risico-analyse nodig.