Wetsdokter: "Mevrouw was nog niet dood toen ze werd opengesneden"

Eerder op de namiddag kwamen nog twee speurders aan het woord. Hoofdinspecteur Yannick Janssens verhoorde Luc V. de ochtend na de feiten. "In bed zijn ze volgens hem beginnen praten over haar financiële toestand. Gedurende dat gesprek viel ze geregeld in slaap." Op een bepaald moment deed de beschuldigde de riem van haar kamerjas rond de hals van het slachtoffer. "Hij zegt dat hij niet lang heeft moeten trekken, dat ze geen enkele weerstand heeft geboden. Ze is op geen enkel moment wakker geworden."

Over die discussie naar aanleiding van een financiële kwestie was in de volgende verhoren geen sprake meer. "Op een bepaald moment heeft hij wel een discussie aangehaald over het feit dat hij zijn ex Cindy en zijn dochtertje gezien had", aldus hoofdinspecteur Ferdinand Depypere. De getuige merkte op dat V. nog veel details wist over het verloop van de avond en het opkuisen achteraf, maar niet over de feiten zelf.

Lichaam aangetroffen

Wetsdokter Werner Jacobs vertelde hoe het lichaam in de nacht van 27 op 28 mei 2017 werd aangetroffen. "Ze lag naakt in bed met een borstkas en een buik die waren opengereten van het borstbeen tot net aan het schaambeen." De darmen van het slachtoffer puilden uit het lichaam. "Het hart was volledig uit de borstholte gesneden en lag in een huidflap. In de borstkas zelf stak nog een groot vleesmes."

Puntbloedingen aan de binnenkant van de oogleden wezen volgens de gerechtsdeskundige onmiddellijk ook in de richting van geweld op de hals. "De verkleuring in de hals komt overeen met de ceintuur van haar peignoir. Er zijn ook bloeduitstortingen in de halsspieren. Dat doet ons ontegensprekelijk besluiten dat er mechanisch geweld op de hals is gebruikt."

De autopsie toonde echter aan dat Belromari bloedingen had in verschillende weefsels, zoals de borstspieren en de lever. "Dat betekent dat mevrouw op dat ogenblik nog niet dood was. Ze verkeerde na de strangulatie in diepe bewustzijnsvermindering, waardoor de beschuldigde zal gedacht hebben dat ze al overleden was." Op het lichaam van het slachtoffer stelde dokter Jacobs slechts beperkte verweerletsels vast.

Ten slotte verbaasde de getuige zich eigenlijk over hoe de snee was toegebracht. "Die snee was heel mooi. Het is frappant dat hij het mes in één keer door het borstbeen heeft gekregen. Ik heb daar zelf natuurlijk ervaring mee, maar anders is dat toch allesbehalve evident."

Alcohol

Beide betrokkenen kampten met een drankprobleem en hadden ook die bewuste avond flink wat alcohol gedronken. Uren later werd in het bloed van Luc V. nog 1,8 promille gemeten. Volgens toxicologe Kathleen Croes zou het op het ogenblik van de feiten zelfs 2,5 promille geweest kunnen zijn. Desalniettemin maakte de beschuldigde een kalme en heldere indruk toen hij zich ging aangeven bij de politie.

Alia Belromari had volgens professor Hugo Neels ongeveer 1,6 promille alcohol in haar bloed. Daarnaast werd een hoge waarde van een middel tegen slaap- en angststoornissen ontdekt. In combinatie met de alcohol moet het slachtoffer dus erg versuft geweest zijn. De beschuldigde beweert echter dat hij slechts één pilletje Clozan aan zijn vriendin gaf. "Ik zou denken dat het met die waarde toch eerder in de grootteorde van drie tot vier of vijf tabletjes zou gaan", reageerde de toxicoloog.

