De toestand van Sofie Muylle was nog behandelbaar op het moment dat Alexandru C. haar filmde. Dat heeft de wetsdokter vanmorgen verklaard op dag drie van het assisenproces over de moord op de jonge vrouw.

Nog volgens de wetsdokter bewijzen sommige letsels er op dat Sofie Muylle zich nog moet verweerd hebben tijdens de aanranding. De kans is groot dat ze die bewust ervaren heeft, zegt hij. Waar Alexandru C beweert dat ze bewusteloos was. Uiteindelijk hebben de wetsdokters samen beslist dat de meest waarschijnlijke doodsoorzaak onderkoeling was.

Later vandaag komt ook Stan Muylle, de broer van Sofie Muylle, nog aan het woord.

