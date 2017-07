In de Populierenstraat in Wevelgem is deze middag een ceder vol getroffen door een stevige blikseminslag. De stukken hout vlogen in het rond en beschadigden enkele omliggende huizen.

Deze middag trok een onweer over onze provincie, in Wevelgem sloeg de bliksem in op een stevige ceder, de boom was ongeveer 15 meter hoog maar daar schiet nu nog weinig van over. De brandweer en gemeentediensten kwamen ter plaatse om het hout op te ruimen.

(Foto: Jess FM)