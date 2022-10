Wevelgem en Koekelare bekroond voor toegankelijke mobiliteit

Wevelgem, Koekelare en Gent zijn vandaag in de prijzen gevallen als "Meer Mobiele Gemeente/Stad". Ze krijgen elk 50.000 euro voor hun inspanningen om de toegankelijke mobiliteit in hun stad of gemeente te verhogen.

De prijzen werden uitgereikt tijdens een themadag in Brugge. Het evenement rond toegankelijke mobiliteit zal voortaan om de twee jaar worden georganiseerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, vervoersmaatschappij De Lijn en de stichting Inter -Toegankelijk Vlaanderen.

Steden en gemeenten moesten zelf een dossier met hun initiatieven voor toegankelijke mobiliteit indienen als ze kans wilden maken op de prijs. Een vakjury koos de winnaars in drie categorieën: steden/gemeenten met meer dan 50.000 inwoners, middelgrote steden/gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners en kleine steden/gemeenten tot 20.000 inwoners. In de laatste categorie was enkel Koekelare genomineerd.

Wevelgem

Wevelgem heeft het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ ondertekend. De gemeente heeft een stafmedewerker en beleidsmedewerker die specifiek werken rond toegankelijkheid. De gemeente voert concrete investeringen uit in toegankelijkheid, met onder meer verhoogde bushaltes, een voetpadenplan en een opleiding en bijscholing voor de technische dienst.

Koekelare

De gemeente Koekelare heeft het charter ‘Masterplan toegankelijke bushaltes’ ondertekend. Toegankelijkheid is als belangrijk element opgenomen in de beleidsnota. Er is een actieplan rond het wegwerken van drempels en de gemeente heeft een toegankelijkheidslabel. Koekelare werkt nauw samen met minder mobiele doelgroepen en maakt gebruik van gebruikersparticipatie.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bedankt de winnaars en alle genomineerden. "Vanuit Vlaanderen hopen we met dit initiatief nog meer lokale besturen te motiveren om samen met de Vlaamse overheid, de VVSG, De Lijn en Inter werk te maken van meer toegankelijke haltes, zodat iedereen zich op een veilige en comfortabele manier kan verplaatsen", zegt ze.