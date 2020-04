Wevelgem klaar om bezoek toe te laten in rusthuizen

Na de vorige Nationale Veiligheidsraad ontstond er heel wat controverse, omdat één bezoeker per inwoner zou toegelaten worden. Maar de sector vond dat absoluut geen goed idee. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zag zich daarop genoodzaakt om de maatregel in te trekken. "We hebben in maart beslist om de woonzorgcentra in lockdown te plaatsen, met het oog op volksgezondheid. Dat blijft nader order zo", zei hij.

Schermutselingen

Maar in Wevelgem merkt men vooral veel druk bij familieleden om bezoek toe te laten. Soms komt het daarbij tot zware discussies. "We voelen aan dat er nood is aan contact tussen de bewoners en de bezoekers. Eén van de ideeën is om met een soort tuin of binnentuin te werken, om daar op een afstand met elkaar in contact te treden", vertelt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Covid-vrij

In principe is alles klaar om bezoek te ontvangen. Concreet gaat het om twee woonzorgcentra in Wevelgem, één in Gullegem en één in Moorsele. In woonzorgcentrum Het Gulle Heem is er bijvoorbeeld al een proefopstelling met plexiglas aanwezig. Al deze rusthuizen zijn momenteel ook vrij van besmettingen.