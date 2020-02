Wevelgem plaatst laddertjes voor padden

Op die tocht komen veel van die amfibieën aan hun einde omdat ze overreden worden als ze de straat oversteken. Om hen van de die dood te redden, plaatst de gemeente, in samenwerking met het Stadslandschap Leie en Schelde, al een tiental jaar schermen langs de straten waar veel amfibieën oversteken.

Rioolputjes

Maar veel amfibieën komen ook door de verdrinkingsdood om het leven tijdens de paddentrek. Ze vallen in rioolputjes en raken er niet meer uit. Ze spoelen weg en verdrinken in de rioolbuizen. Daarom pakt de gemeente Wevelgem nu uit met ‘klimstrips’, een soort laddertjes zeg maar. Dat is vorig jaar ook toegepast in Ieper. Op die manier kunnen de diertjes weer uit het putje klimmen.