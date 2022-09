Wevelgem: politie neemt privévliegtuigen mensensmokkelaars in beslag

Op de luchthaven van Wevelgem heeft de politie twee privévliegtuigen in beslag genomen. De toestellen werden gebruikt voor mensensmokkel, en zijn verzegeld.

Slachtoffers moesten tot 20.000 euro betalen voor valse papieren en een vlucht vanuit Turkije.

Het gerecht kwam de twee vliegtuigen op het spoor, na een grootschalig internationaal onderzoek rond mensensmokkel, in samenwerking met Europol en politiediensten uit verschillende Europese landen.

Vijf verdachten opgepakt

De criminele organisatie, die mensen uit Turkije naar hier smokkelde, is intussen opgerold. In ons land zijn gisteren twee verdachten opgepakt, in Italië en Frankrijk nog drie verdachten.

De politie nam ook grote sommen geld en toestellen om valse documenten te maken in beslag. De twee vliegtuigen zijn verzegeld en blijven aan de grond.