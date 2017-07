Wevelgem: woning onbewoonbaar na zware brand

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag is kort na halftwee een zware brand uitgebroken in een woning aan de Kloosterstraat. De brand ontstond wellicht door een sigaret.

Het was de bewoner zelf die wakker werd door de rookontwikkeling. Hij kon zichzelf en een hond in veiligheid brengen. De man verklaarde in slaap gevallen te zijn tijdens het roken van een sigaret in bed. Toen de brandweer aankwam, sloeg het vuur al naar buiten. Door de brand is de bovenverdieping van de woning compleet vernield. Op de gelijkvloerse verdieping is er vooral waterschade. De woning werd hierdoor onbewoonbaar verklaard.

Ook de woning van de buren liep lichte schade op aan de achterzijde. Zij werden uit voorzorg even uit hun woning geëvacueerd maar konden al snel terug naar hun woning. Zowel de bewoner als de hond die bij hem logeerde, bleven ongedeerd.