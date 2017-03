Wevelgemse aangehouden voor hulp aan terroristen

Een vrouw van 24 uit Wevelgem is aangehouden omdat ze mogelijk hulp verleende aan personen die een aanslag wilden plegen in Europa.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Eergisterennacht werd een huiszoeking uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen. Eén vrouw, een Wevelgemse, werd meegenomen voor verhoor. Volgens het federaal parket zijn er aanwijzingen dat zij hulp heeft verleend aan personen die van plan waren een aanslag te plegen in Europa. Ze is aangehouden en is in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Het dossier staat los van de aanslagen in Parijs en Brussel.