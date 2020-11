Wevelgemse schepen (62) in coma na hartinfarct

Op 11 november trok de OCMW-voorzitter erop uit om een toertje te lopen, maar tijdens de looptocht ging het mis. Als gevolg van een hartinfarct zakte hij ineen, waarna een toevallige voorbijganger te hulp schoot en hem reanimeerde. Daarna werd Acke afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis in Gent.

Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) maakte het nieuws bekend tijdens de gemeenteraad vrijdagavond. "Niemand weet wat de prognose is en we staan in nauw contact met zijn echtgenote. We kunnen alleen maar het beste hopen voor onze collega", zei hij.

In de krant Het Laatste Nieuws doet Ackes echtgenote een oproep aan de man die de reanimatie opstartte. "Ik zou die man heel graag bedanken. Het feit dat Frank nu stabiel is, hebben we aan hem te danken. Eigenlijk zou iedereen een cursus EHBO moeten krijgen", stelt Peggy Boens.