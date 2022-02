Weyts investeert 17 miljoen euro in extra plaatsen in de klas

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna 17 miljoen euro in extra plaatsen in de klassen van de onderwijszones Kortrijk en Roeselare.

Ben Weyts investeert in totaal 180 miljoen euro in nieuwe plaatsen in de klas. De verdeling van dit bedrag gebeurt op basis van de nieuwe capaciteitsmonitor. Die toont aan waar in 2027-2028 een plaatstekort wordt verwacht. Zonder ingrepen zouden er door de demografische evolutie ongeveer 40.000 plaatsen te weinig zijn in het secundair onderwijs.

17 miljoen euro voor Kortrijk en Roeselare

Volgens de capaciteitsmonitor zou er over 5 jaar in Kortrijk en Roeselare te weinig plaats zijn in de klassen. Dit tekort zou zich vooral uiten in het secundair onderwijs.

Weyts maakt daarom 17 miljoen euro vrij om extra plaatsen te voorzien in deze twee West-Vlaamse Steden. Het gaat om 8,5 miljoen euro voor 720 plaatsen in Kortrijk en 8,3 miljoen euro voor 705 plaatsen in Roeselare.

"Investeren in onderwijskwaliteit betekent ook investeren in een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind", zegt Weyts.