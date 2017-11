Weyts stuurt inspecteurs naar kippenbedrijf

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft een inspectieteam naar het scharrelkippenbedrijf in Wingene gestuurd, dat in opspraak is gekomen na undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

De minister roept de landbouwsector op om hem te volgen in zijn strijd voor meer dierenwelzijn, anders zullen nog dergelijke beelden naar boven komen. "Ofwel volgt de sector in het hoger leggen van de lat met betrekking tot dierenwelzijn, ofwel zal men ten onder gaan", aldus Weyts. "Want ook nu zal het betrokken bedrijf klanten verliezen en commercieel bloeden."

Begin juli nog werd het aantal voltijdse werknemers bij de Inspectie Dierenwelzijn verdubbeld naar 22. Dat gebeurde na wantoestanden in een slachthuis en een broeierij in Tielt. "We voeren het aantal inspecties gestaag op", zegt Weyts nog.

De minister gaat niet mee in de oproep van Animal Rights om geen eieren meer te eten. "Je kan perfect tegen een aanvaardbare prijs en met respect voor dierenwelzijn kippen kweken en eieren produceren. Dat bewijzen talloze bedrijven in Vlaanderen elke dag", besluit hij.

