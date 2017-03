Weyts stuurt inspectieteam naar slachthuis in Tielt

De beelden tonen hoe varkens frequent geschopt en geslagen worden door transporteurs en medewerkers bij aankomst in het slachthuis te Tielt. We zien kreupele varkens die hardhandig aan de oren worden voortgetrokken. Een varken dat niet in staat is te lopen wordt met kettingen rond de poten uit een vrachtwagen gesleept.

Ondanks de wettelijke verplichting dat dieren verdoofd moeten zijn tijdens het slachtproces, zijn op de beelden herhaaldelijk varkens te zien die bij bewustzijn opgetakeld, gekeeld en verbloed worden.

Bedrijf geschokt

Animal Rights zegt dat ze klacht heeft ingediend bij het parket. Er werd een interne procedure opgestart om de feiten te onderzoeken. Lees hier hun volledige reactie.

Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageerde onmiddellijk door deze ochtend een inspectieteam te sturen naar het slachthuis.