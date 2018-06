Weyts voert aantal trajectcontroles op

In onze provincie zijn er al 3 actief en komen er nog 29 bij. In totaal gaat het in onze provincie over een afstand van ongeveer 75 km. Een derde situeert zich in en rond Diksmuide. De langste trajectcontroles zijn op de N 369 en de N 363 van Diksmuide naar Ieper en van Diksmuide naar Torhout, telkens over een afstand van ruim 5 km. Ook tussen Tielt en Wingene op N 327 komt er een trajectcontrole over bijna 6 km.

Weyts: “Strijd voor minder verkeersdoden”

Weyts wil ondermeer met de trajectcontroles in zes jaar tijd het aantal verkeersdoden halveren van 400 naar 200 per jaar. “Trajectcontroles zijn rechtvaardig én efficiënt in onze strijd voor minder verkeersdoden" aldus Weyts.