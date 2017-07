Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de verkeersproblemen in de buurt van Plopsaland in De Panne aanpakken. Een nieuw plan moet op termijn een einde maken aan de files.

De bestaande wegen in de buurt van Plopsaland kunnen de drukte in het pretpark niet aan en vooral tijdens de zomermaanden is het er lang aanschuiven. Meestal al vanop de afrit van de E40. Minister Weyts wil nu een omleiding voorzien. Daarvoor is wel een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. De procedure daarvoor is opgestart.