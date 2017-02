Weyts wil vrachtwagens verkeersveiliger maken

Weyts beloont de transporteurs voor eigen investeringen in extra veiligheidsmaatregelen die nog verder gaan dan wat wettelijk vereist is. Dodehoekspiegels zijn verplicht en komen dus niet in aanmerking voor financiële steun, maar wie investeert in extra dodehoekdetectoren kan wél steun krijgen.

Er komt ook steun voor andere veiligheidsvoorzieningen, zoals camera’s (frontcamera’s en camerasystemen voor achterwaarts rijden), systemen die het gebruik van een GSM blokkeren in een rijdende vrachtwagen, aslastmeters (die waarschuwen als assen overbelast worden) en automatische remsystemen die het gevaar op aanrijdingen verkleinen.

Het subsidiesysteem wordt operationeel vanaf medio 2017, maar zal retroactief gelden voor alle investeringen vanaf 1 januari. Zodra het systeem operationeel wordt, zullen transporteurs hun aanvraag kunnen doen via een website.