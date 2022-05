What's Next-beurs brengt jongeren en bedrijven samen

What's next? Op die vraag wil radiozender MNM jongeren een antwoord geven tijdens een nieuwe belevingsbeurs in Brugge. 60 West-Vlaamse bedrijven stellen er de modernste technieken voor die ze gebruiken. Ze hopen zo de jongeren te motiveren om later in de eigen streek te blijven wonen en werken...

Met de beurs willen de bedrijven jongeren overtuigen om eventueel bij hen te werken, want de West-Vlaamse vacatures geraken maar moeilijk ingevuld. Virtuele realiteit, robots en techniek, de modernste snufjes komen er aan bod. AZ Sint-Jan laat de jongeren zelf even een operatie uitvoeren, waarheidsgetrouw, maar zonder patiënt. Volgens het ziekenhuis kan deze ervaring de jongeren eventueel helpen om keuzes te maken in de toekomst.

MNM wil met de beurs ook jongeren en bedrijven met elkaar in contact brengen, niet toevallig, want straks moeten ze kiezen of en wat ze willen verder studeren.