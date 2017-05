The White Helmets winnen de Ieperse Vredesprijs

The White Helmets zijn een groep vrijwilligers die in het conflict dat inmiddels zes jaar woedt in Syrië actief zijn in regio’s die door de rebellen worden gecontroleerd.

Na een bombardement rukken deze vrijwilligers uit naar de getroffen plek om mensen in nood te helpen. Zij filmen en fotograferen hun interventies zo veel als mogelijk en brengen op deze manier via sociale media ook het verhaal van wat er dagdagelijks gebeurt in het Syrische conflict naar buiten.

Stad Ieper reikt haar vredesprijs om de drie jaar uit aan een persoon of organisatie die zich in het recente verleden verdienstelijk heeft gemaakt voor de vrede, waar ook ter wereld.

De financiële prijs voor de laureaat bedraagt 25.000 euro.