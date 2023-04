Wie factuur niet op tijd betaalt, voortaan beter beschermd

Wie een factuur of verkeersboete niet op tijd betaalt, is voortaan beter beschermd tegen meerkosten, die hoog op kunnen lopen. De kamer keurt daarover normaal binnenkort een nieuwe wet op de consumentenschulden goed.

Het gaat dan om bijkomende administratieve kosten voor een herinneringsfactuur. Maar ook om de veel hogere bedragen die deurwaarders, advocaten en incassobureaus aanrekenen. Die maken de oorspronkelijke factuur tot soms wel vijf keer duurder. Drie jaar geleden legde Vooruit-kamerlid Melissa Depraetere uit Harelbeke al een wetsvoorstel op tafel. In de praktijk mag er voor bedragen tot 150 euro nog maar maximum 20 euro bovenop de oorspronkelijk factuur bijkomen.

Melissa Depraetere: "Iemand betaalt bijvoorbeeld zijn telecomfactuur niet, krijgt heel snel een extra kost aangerekend. Dat vinden we niet OK. Dus een eerste herinnering is gratis. Het kan altijd gebeuren dat iemand de factuur niet ziet. Daarna geven we ook twee weken de tijd om de factuur te betalen, zodat mensen die het wat moeilijker hebben om te betalen dat kunnen inplannen. En daarbovenop beperken we de kosten die er kunnen bijkomen. Dus een paar tientallen euro’s die er honderden worden, dat pakken we aan."