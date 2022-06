Wie heeft alpaca Bruno gezien? "De kans is klein dat hij het overleeft"

Een van de 26 alpaca's van Alpacahof Hagebos in Zuienkerke is zoek. Het beest is weggelopen toen enkele losgelopen hondjes onder de draad van de weide doorkropen.

Alpaca Bruno is toen in paniek geslagen en over de draad van de weide gesprongen. Sindsdien is hij spoorloos. De alpaca heeft lange, bruine lokken en is twee jaar oud.

Hij liep in de richting van het Hagebos. De baasjes waarschuwen dat alpaca's niet zelfstandig kunnen overleven in de natuur. Aangezien alpaca’s van nature vluchtdieren zijn die vaak last hebben van stress, kan het ook mogelijk zijn dat Bruno door alle paniek een aanval gekregen heeft en nu ergens dood ligt.

Wie de alpaca heeft gezien, kan het laten weten aan de baasjes via Facebook.