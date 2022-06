Wie heeft alpaca Bruno gezien? Zoektocht met drones levert niets op

Alpaca Bruno is toen in paniek geslagen en over de draad van de weide gesprongen. Sindsdien is hij spoorloos. Zoektochten, zelfs met drones in de velden en warmtecamera's boven het bos, leverden niets op. De alpaca heeft lange, bruine lokken en is twee jaar oud.

Oproep

De eigenaars zijn bang dat het dier gewond is geraakt en ergens ligt. Als hij niet gewond is, kan hij in dit seizoen overleven op gras. Maar hij loopt veel kans om in het verkeer terecht te komen, snel terugvinden is dus de boodschap. Daarom lanceren de eigenaars deze oproep: "We willen graag vragen om ook de komende dagen oplettend te zijn en goed rond te kijken als jullie in deze buurt wandelen, fietsen of rijden. Kijk in en naast weides van boeren die niet direct bij hun weide wonen, ga in geen geval zelf een weide met koeien op, deze tijd staan er meestal stieren op en die zullen jullie niet tolereren. Kijk ook in de grachten, mocht hij ergens in een gracht zijn komen vast te zitten in de modder. In bosjes... ."



Wie de alpaca heeft gezien, kan het laten weten aan de baasjes via Facebook.