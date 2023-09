Wie heeft beelden van omgeving ’t Lusthof in Koksijde, waar uitbater in verdachte omstandigheden overleed?

In het onderzoek naar een verdacht overlijden in Koksijde is op vraag van de Veurnse onderzoeksrechter een opsporingsbericht verspreid. De speurders zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden van de omgeving van het restaurant van het slachtoffer.

Het lichaam van de veertiger werd op 7 september aangetroffen in zijn restaurant 't Lusthof in Sint-Idesbald, een deelgemeente van Koksijde. Op basis van de eerste vaststellingen van de wetsdokter kon echter geen exacte doodsoorzaak bepaald worden. Volgens de Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen liggen alle mogelijke pistes dan ook nog steeds open.

Op vraag van de onderzoeksrechter werd donderdagochtend wel een opsporingsbericht verspreid. De politie is vooral op zoek naar camerabeelden in de Strandlaan en de Willem Elsschotlaan in de periode van dinsdag 5 september om 8 uur tot donderdag 7 september om 11 uur. Niet alleen beelden van bewakingscamera's, maar bijvoorbeeld ook van dashcams of deurbelcamera's kunnen nuttig zijn voor het gerechtelijk onderzoek.

Daarnaast roept de politie mogelijke getuigen ook op om zich te melden. De speurders zijn op zoek naar mensen die verdachte handelingen zouden gezien hebben in de buurt van 't Lusthof. Getuigen en mensen die over camerabeelden beschikken, kunnen contact opnemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30300.

Bekijk ook: