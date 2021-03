De tiener verdween gisteren in Zuienkerke, het gaat om een onrustwekkende verdwijning. Wie hem heeft gezien of weet waar hij verblijft kan contact opnemen met Child Focus op het nummer 116 000 of de politie 0800 30 300

Beschrijving

Gabriel is 1 m 80, heeft een normale lichaamsbouw en krullend donker haar op schouderlengte. Hij heeft bruine ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij witte Nike schoenen, een wijde jeansbroek en een grasgroene jas.