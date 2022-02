Op vrijdag 18 februari 2022 in de vroege ochtend verliet de 32-jarige Vitalijus SVERCKOVAS zijn woning gelegen Generaal Lemanlaan in Brugge. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Hij vertrok vermoedelijk met zijn bruine Opel Astra Break met nummerplaat 1-RGK-438. Vitalijus is normaal gebouwd en 1m70 lang. Hij heeft korte blonde haren en een korte blonde baard en snor. Hebt u Vitalijus SVERCKOVAS of zijn voertuig gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu

U kan getuigen op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan het bericht nalezen op www.politie.be