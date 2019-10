Wie herkent deze inbrekers?

Politie en gerecht zijn op zoek naar dieven die in de nacht van 14 op 15 februari 2019 in De Panne een diefstal met geweld pleegden in de woning van een oudere dame in de Hoge Duinenlaan.

In die Valentijnsnacht werd rond 00.20 uur een man in het gezelschap van een vrouw gefilmd in de Hoge Duinenlaan. De vrouw droeg een lange mantel en hoge hakken. Het koppel verdween snel weer uit beeld.

Een uur later kwam diezelfde man opnieuw in beeld en 20 min later was hij er weer, nu vermoedelijk samen met zijn kompaan. Ze wandelden samen op en af om uiteindelijk toe te slaan. Ze gingen de woning van de oudere dame binnen en overmeesterden de vrouw in haar slaapkamer. Ze werd daarbij behoorlijk hard aangepakt. De daders stalen juwelen en andere persoonlijke spullen. Om 02.02 uur zien we de daders wegvluchten met een zak met daarin de buit.

Op 15 februari werd een deel van de buit teruggevonden in een « Lidl » tas naast een vuilbak op de zeedijk. In de zak zat een kassaticket van 7 februari. De speurders vermoeden dat de daders mogelijk in een hotel of vakantiewoning hebben verbleven tijdens de Valentijnsperiode.

Persoonsbeschrijving

De eerste dader is 25 à 30 jaar oud en tussen de 1m75 en 1m80 lang. Hij heeft een getaande huidskleur en heeft een heel verzorgd voorkomen. Hij droeg een beige broek, een lichtkleurige pull en zwarte schoenen.

De tweede dader is groter dan zijn kompaan. Hij heeft een zwarte huidskleur en zijn haar is geschoren. Hij droeg een donkere donsjas met kap en een kraag in bont. De daders spraken beiden Frans.

Herkent u de daders of meent u te weten wie de vrouw is, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan het bericht nalezen op de website www.politie.be