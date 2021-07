Wie kent deze verwarde man die in Mesen is aangetroffen?

Afgelopen nacht, omstreeks middernacht, werd een man aangetroffen in de Rijselstraat in Mesen. Hij lijkt aan geheugenverlies te lijden. De speurders willen de identiteit achterhalen van deze man die tussen de 70 en 80 jaar oud is.

Beschrijving

De man spreekt Frans, is ongeveer 1m70 lang en normaal gebouwd. Hij heeft grijswit haar met voorhoofdskaalheid en een grijswitte baard. Hij droeg een jeans, een zwarte pull met een brede grijze band en pantoffels. Hij was in het bezit van een rode plastieken zak met het opschrift “chausport.com”. Deze persoon heeft mogelijk de Franse nationaliteit.

Herkent u deze persoon, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.