Wie is Lotto-miljonair uit Zonnebeke?

In de Zonnebeekse deelgemeente Geluveld heeft een Lotto-speler meer dan een miljoen euro gewonnen.

Het winnende biljet werd verkocht in 't Rond Punt in de Menenstraat. Vrijdag overhandigt de Nationale Loterij de symbolische cheque aan de verantwoordelijke van het verkooppunt. De kans dat de winnaar daarbij zal zijn, is wellicht zeer klein. De meeste winnaars blijven liever anoniem.