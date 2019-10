Wie redt er de Watson 3 van de sloop ?

De historische reddingsboot ligt al jaren in Brugge op de wal te wachten op restauratie. En nu wil de huidige eigenaar er van af omdat hij geen kans ziet om het vaartuig in zijn oorspronkelijk staat te herstellen.

De ex-reddingsboot van Oostende ligt momenteel dus in Brugge maar moet daar dringend weg. De huidige eigenaar is bereid hem te transporteren en te schenken. Het schip is beschermd en er kan tot 80% premie verkregen worden om het te restaureren. Structureel is het schip in goede staat en buiten wat beschadigd wrijfhout is het vooral een werk van veel achterstallig onderhoud: schuren,opstoppen en schilderen. De motoren moeten door een gespecialiseerde firma gereviseerd worden.

De reddingsboot Watson 3 Oostende werd op 12 juli 1948 te water gelaten en in Oostende gestationeerd. Niet lang nadien werden de Watson 2 in Nieuwpoort en de Watson 1 in Zeebrugge ingezet. De Watson 3 Oostende werd als eerste uit de vaart genomen. In 1980 werd de boot overgebracht naar het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke (nu Navigo). Sinds 2002 wacht de boot in Brugge onder een afdak op restauratie. Begin 2012 droeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het eigendomsrecht van de reddingsboot Watson 3 over aan de vzw Archonaut uit Brugge.

De Watson 3 Oostende werd op 28 maart 2011 beschermd als varend erfgoed. De historische waarde van het schip vloeit voort uit de rol die de boot speelde als reddingsboot aan de kust. De industrieel-archeologische waarde is afkomstig van het type reddingsboot, uitgerust met twee dieselmotoren.