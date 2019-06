Wie vergiftigt honden in Ieper?

Een vrouw slaat alarm op haar Facebookpagina: in de Augustijnenstraat lagen drie gehaktballetjes met gif in de tuin. De hond van de vrouw at er gelukkig niet van.

Het is niet de eerste keer in die buurt: enkele maanden geleden at een hond in de buurt ook al vergiftigde vleesballetjes, en op Facebook maken nog andere hondenbaasjes melding van gif. De dieren waren er telkens zeer ziek van. (lees verder onder Facebookbericht)



Wie zelf vergiftigd vlees vindt, wordt gevraagd om dat aan de politie te melden.