Wie voor 50 euro shopt, krijgt parkeerticket terugbetaald in Kortrijk tijdens de solden

De actie is een afgeleide van het consumptieparkeren, waarbij je per 75 euro, 1 euro parking terugkrijgt. Het grote verschil is dat je nu overal kan shoppen in het centrum van Kortrijk en adverteerders het parkeerticket terugbetalen, niet de handelaars zelf. Het enige wat je moet doen is de app Swave installeren. De actie geldt de hele soldenperiode én enkel bij ondergronds parkeren.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit Kortrijk: "Dit is een stimulans van twee weken waarbij de hele parking wordt terugbetaald. We willen mensen stimuleren om ondergronds te parkeren. Onze pleinen worden groener, aangenamer om te verblijven, maar daardoor verdwijnen wel parkeerplaatsen bovengronds. En wij willen een alternatief aanbieden."