Zondagmorgen is een onbekende persoon binnengedrongen in een woning in Houthulst. Hij was kletsnat. De man had geen enkel identiteitsdocument bij zich. Hij lijkt Russisch te spreken, en is vermoedelijk afkomstig uit Moldavië. Er werd een tolk bij gehaald, maar die kon geen zinnig woord uit de man krijgen. Hij kampt vermoedelijk met psychische problemen.

Wie deze persoon herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Polder op het nummer 051/51.00.00.