Wie wordt Eerste Kok van België?

In hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge nemen vijf getalenteerde chef-koks het tegen elkaar op tijdens de jaarlijkse culinaire wedstrijd Prosper Montagné.

De winnaar krijgt de titel ‘Eerste Kok van België 2022’. Bij de vijf finalisten bevindt zich ook private chef Diego De Baets uit Sint-Kruis Brugge. Hij staat al voor de derde keer in de finale. De koks moeten drie gerechten klaarmaken: een voorgerecht met goudbrasem en langoustines, als hoofdgerecht konijn met drie garnituren en een saus, en een dessert met chocolade, flan, rolbiscuit en roomijs. (Lees verder onder de foto)

De Gastronomische Club Prosper Montagné werd gesticht in 1952. De vzw verenigt de grootste namen binnen de culinaire beroepen in België. De doelstellingen zijn het steunen van getalenteerde professionals in hun ambitie, zorgen voor de uitstraling van de Belgische gastronomie en het promoten van het culinair gebruik van topproducten van eigen bodem.