Wie wordt Persoonlijkheid van het Jaar?

Nog tot en met 31 december kan je stemmen op de Persoonlijkheid van het Jaar in Roeselare. Genomineerden zijn onder meer het team van het Zorgcentrum na seksueel geweld en Formule E-wereldkampioen Stoffel Vandoorne.

Elk jaar reikt stad Roeselare de Roeselare Awards uit. Het evenement is intussen toe aan de 26ste editie. Ook anderen kunnen meestemmen op de Persoonlijkheid van het Jaar.

Vorig jaar ging die prijs naar Mieke Corneillie, de bezieler van de stille ruimte voor eenzame patiënten in het AZ Delta.

Op 28 januari in het Fabriekspand in Roeselare worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een show.

Genomineerden

Dit zijn de genomineerden:

Katnuf: Katnuf is een zanger met Nederlandse roots die in Roeselare woont. Hij brak in 2022 door met het nummer ‘van mij zijn’.

Tim Boury: chef Tim Boury behaalde in 2022 een derde Michelinster met zijn restaurant Boury in Rumbeke.

Alexander Doom: de atleet en meermaals Belgisch kampioen behaalde een gouden medaille op de wereldkampioenschappen indoor op de 4x400m.

Stoffel Vandoorne: Stoffel Vandoorne kent Roeselare als zijn thuisstad. Afgelopen jaar werd hij wereldkampioen in Formule E.

Steven Callens: Steven Callens van Sunday werd verkozen tot West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar.

Thomas Verhaeghe: Thomas Verhaeghe leidde met vzw Roeselare Koerst het gebeuren in goede banen.

Team Zorgcentrum na seksueel geweld: deze organisatie staat sinds 8 maart dag en nacht klaar in het zorgcentrum in Rumbeke.

Tom Vansteeland: Tom Vansteeland stond met Blvckprint voor de tweede maal op Tomorrowland.

Team nachtopvang Het PosThuis: dit team is het opvangnet voor dak- en thuislozen.

Vox Musica: Vox Musica vierden in 2022 hun 25-jarig bestaan.

Stemmen kan nog tot en met 31 december.