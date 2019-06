Wie zag brutale dief die dame beroofde in Oostende?

De federale politie is op zoek naar de dader van een brutale overval op een bejaarde vrouw in Oostende. De feiten gebeurden op 24 juni 2018 tijdens het culinaire evenement 'A l'Ostendaise'. Het opsporingsbericht kwam ook al aan bod in het programma Faroek op VTM.

Op vraag van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge verspreidt de politie volgend opsporingsbericht :

Op zondag 24 juni 2018 omstreeks 17u36 werd een 79-jarige vrouw door een taxi thuis afgezet aan de Albert I Promenade 8 in Oostende.

De vrouw stapte de gemeenschappelijke hall van het gebouw binnen, waar ze werd aangesproken door een blanke man die haar geld vroeg. Het slachtoffer ging hier niet op in en werd vervolgens tot bloedens toe geschopt, geslagen en voor dood achtergelaten.

De dader stal de tas met de inhoud van de bejaarde vrouw en verliet het gebouw.

Op het ogenblik van de feiten is er op de zeedijk het evenement à l’Ostendaise aan de gang waardoor er heel veel volk op de been was.

De speurders doen een oproep naar getuigen die de dader hebben zien weglopen iets na 17.36 uur, mogelijks was zijn kledij bebloed of had hij de handtas van het slachtoffer vast.

Beschrijving van de dader

De dader was blank en groot, vermoedelijk +/- 1m85 – 1m90 lang.

De handtas van het slachtoffer was donkerbruin en iets groter dan een A4 formaat. Er stonden 3 rode rozen op de voorzijde en had twee oren en een lange riem. Aan de tas hing die dag een foulard. In de handtas zat een Iphone en een lichtbruine portefeuille van Delvaux.

De bewakingscamera’s hebben enkele mogelijke getuigen geregistreerd. Zij waren op het ogenblik van de feiten in de buurt van de woning van het slachtoffer en misschien hebben zij iets verdachts gezien of de dader zien weglopen.



Een getuige kan zeer belangrijk zijn het gaat om een man die vlak in de buurt was op het ogenblik van de feiten. Hij droeg die dag bruine bottines, een lange donkere jeans en een bleek paars hemd met lange mouwen.

Alle informatie is welkom op het gratis nummer 0800 30 30 0

U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu