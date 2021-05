Op vrijdag 30 april 2021 tussen 12u00 en 13u00 werd de 68-jarige Gisèle Berten voor het laatst gezien in haar assistentiewoning gelegen in de Konninginnelaan in Koksijde. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Gisèle is slank gebouwd en ongeveer 1m60 lang. Ze heeft kort grijs haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lichtgrijze broek, een bloesje met oranje motieven, een taupe kleurige jas en korte zwarte botjes.

Wie Gisèle gezien heeft, of weet waar ze is, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30300. Getuigen kan via opsporingen@police.belgium.eu.