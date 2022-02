Wie zag Katharina Keppens uit Gistel?

Politie en parket vragen om uit te kijken naar Katharina Keppens uit Gistel. Ze is laatst gezien op donderdag 10 februari bij haar thuis, in de Kasteelstraat.

Katharina Keppens is 45, sinds 10 februari ontbreekt elk spoor van haar. De speurders sluiten niet uit dat ze ergens in de buurt van Aalst is. De speurders vragen aan Katharina Keppens om hen te laten weten dat ze ok is, om haar familie gerust te stellen.

Katharina Keppens is 1m65 lang en normaal gebouwd. Ze heeft bruine ogen en halflang donkerbruin haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een beige mantel, een donkere jeans en winterlaarzen met pantermotief . Ze had ook een kleine handtas met slangenmotief bij zich.

Hebt u Katharina Keppens gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu.