Wie zag Lieven Kindt (80)?

Op maandag 17 februari werd de 80-jarige Lieven Kindt voor het laatst gezien rond 16u30 in het Astridpark in Kortrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Lieven Kindt is 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij heeft donkere ogen, grijs haar en is kalend. Het is niet geweten welke kleren de man droeg op het ogenblik van zijn verdwijning.

Hebt u Lieven Kindt gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 300. U kan ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. En u kan het bericht ook nalezen op www.politie.be