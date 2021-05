Wie zag Roger Van Poucke?

Roger Van Poucke is vrijdag laatst gezien aan zijn huis in de Zandvoordsestraat in Oudenburg, sindsdien ontbreekt elk spoor.

Roger Van Poucke rijdt met een witte Citröen Berlingo met nummerplaat 1-FTY-578. HIj is ongeveer 1m88 lang en struis gebouwd. Hij heeft kort grijs haar en blauwe ogen.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk een jeans en een hemd of T-shirt. Hij kan een verwarde indruk maken.

Hebt u Roger Van Poucke of zijn auto gezien, of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 of mail naar opsporingen@police.belgium.eu.