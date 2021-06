Wie zijn onze 52 favoriete winkeliers?

52 West-Vlaamse winkeliers zijn door hun klanten verkozen tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Tijdens een online finale op 17 juni werden de lokale ambassadeurs onthuld en in de kijker gezet.

Voor de derde keer ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) in de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ op zoek naar ambassadeurs. Meer dan 400 handelaars registreerden zich via www.ikkooplokaal.be om het gezicht te worden van deze campagne en consumenten mee bewust te maken van het belang van lokaal kopen. Meer dan 35.000 mensen gaven hun voorkeur door. Daaruit werden 52 lokale ambassadeurs verkozen, één per deelnemende gemeente, en één provinciale winnaar: Bakkerij Laurens uit Jabbeke.

Jean de Bethune, voorzitter OC West: “De coronacrisis heeft ons de lokale handelaar ook meer dan ooit doen missen. Toen de handelszaken de deuren moesten sluiten, waren onze gemeenten en steden doods. Het lokaal kopen heeft het voorbije coronajaar hierdoor ook heel wat positieve aandacht gekregen. Deze trends nemen we dan ook mee in ons detailhandelsbeleid, waarbij we als Provincie samen met Ondernemerscentra West-Vlaanderen, volop de kaart trekken van sterke handelskernen.”

Bekijk hier de volledige lijst van favoriete winkeliers.