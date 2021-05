Wie zong ooit mee op Memorial Day in Waregem?

In Waregem is project 2023 voorgesteld. Over twee jaar is het de honderdste keer dat zingende kinderen Memorial Day op de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field Cemetery in Waregem opluisteren.

Op Memorial Day -dat is vandaag- herdenken de Amerikanen hun gesneuvelden uit de beide wereldoorlogen. Op de Amerikaanse begraafplaats in Waregem is er dan altijd een herdenkingsplechtigheid, een koortje van schoolkinderen luistert die plechtigheid op. Vanavond is die opnieuw -vanwege corona- online te bekijken, de echte plechtigheid was eigenlijk zaterdag al in besloten kring.

Wie werkte mee?

De eerste Memorial Day in Waregem was wellicht al in 1920, maar drie jaar later begon de traditie van de zingende schoolkinderen. Naar aanleiding van die honderdste verjaardag binnenkort gaan de medewerkers van de begraafplaats nu op zoek naar iedereen die ooit als kind heeft meegezongen. Ze lanceren een online vragenlijst, op zoek naar info en ook beeldmateriaal door de jaren heen. Met die informatie gaat de organisatie dan langs bij inwoners om getuigenissen op te nemen. Die zullen dan in 2023 getoond worden. (lees verder onder de foto)

Flanders Field American Cemetery is één van de acht overzeese Amerikaanse begraafplaatsen, die de American Battle Monuments Commission onderhoudt en beheert sinds 1923.

Hoogtepunt in Waregem was het bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama.