Er is een kraan nodig om de wieken af te nemen. Ze worden overgebracht naar de werkplaats van de aannemer in Machelen. Door de werken is een deel van de Koestraat afgesloten. De Briekenmolen is rond 1800 gebouwd. Een paar jaar geleden moest de brandweer de wieken nog ontmantelen omdat het hout rot was. De oplapwerken zullen een kleine 48.000 euro kosten. De stad kan wel rekenen op een 20.000 euro subsidie van het Vlaams Gewest.