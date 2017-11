Wielerbelofte Bjarne Vanacker (20) overleden

Afgelopen nacht is wielerbelofte Bjarne Vanacker uit Torhout overleden. Bjarne reed voor EFC-L&R-Vulsteke. Hij is amper 20 jaar geworden.

Deze morgen werd Vanacker dood aangetroffen in zijn bed, de oorzaak van het overlijden is voorlopig niet gekend. Ploegmanager Michel Pollentier zegt dat bij testen nooit is gebleken dat er problemen waren en dat hij in de koers zelf ook nooit onwel is geworden. "Ik ben er echt niet goed van. We gaan vanavond eens overleggen wat we kunnen doen om zijn ploegmakkers op te vangen na dit zware verlies", aldus Pollentier. In opdracht van het parket wordt dinsdag een autopsie uitgevoerd.

Wielertalent met doorzettingsvermogen

Bjarne Vanacker begon als jeugdrenner zijn carrière bij Jonge Renners Roeselare. Als nieuweling won hij het kampioenschap van West-Vlaanderen tijdrijden bij de 1e jaars . De Torhoutenaar maakte de overstap naar het Avia Crabbé Westhoekteam en won er als tweedejaars nieuweling vier wedstrijden. Als junior reed hij voor het Zannata Lotto Cycling Team uit Menen. Een van zijn mooiere zeges toen was de Acht Van Bladel in Nederland.

Als eerstejaarsbelofte trok de Torhoutenaar naar EFC-ETIXX waar hij in zijn eerste seizoen een wedstrijd won in Pittem. Maar een tiende plaats algemeen in de Tour de la Manche en een rits ereplaatsen, waren opvallend goed voor een kennismaking met de beloften. Vanacker toonde klimtalent maar kon ook goed hardrijden. Een ideaal profiel voor een ronderenner.

Vooral dit jaar ontbolsterde Vanacker snel. In de Ronde van Lombardije werd hij dit najaar nog 15e. In het provinciaal kampioenschap pakte hij zilver, zowel op de weg als in het tijdrijden. Ook een vierde plaats in het eindklassement van de hoog aangeschreven Tour de Piemonte, toont aan dat Vanacker een stevige dosis wielertalent en doorzettingsvermogen had.