Wielerklassiekers nemen maatregelen tegen terrorisme

De aanslagen in Nice en Berlijn, waarbij terroristen vrachtwagens gebruikten om massaal mensen aan te rijden, dwingen de organisatoren van grote wielerwedstrijden dit jaar tot bijkomende maatregelen. De organisatoren van de Vlaamse wielerklassiekers zullen alle drukke plaatsen beveiligen. Straten worden afgezet met betonblokken of aanhangwagens, zodat terroristen niet met vrachtwagens het publiek kunnen inrijden.

Koppenberg

Flanders Classics, organisator van onder meer de Omloop en de Ronde van Vlaanderen, heeft een draaiboek klaar. "We moeten de richtlijnen volgen die gelden bij terreurniveau drie", zegt koersdirecteur Wim Van Herreweghe. "Naast tientallen politiemensen zetten we zelf ook honderd stewards in die bagage zullen controleren in publiekszones. Nieuw dit jaar is dat we ervoor moeten zorgen dat er geen vrachtwagens op het parcours kunnen rijden. Dat kunnen we uiteraard niet garanderen voor het hele parcours, maar wel op plaatsen waar veel volk naartoe komt, zoals de Koppenberg, de Kwaremont en de stad Oudenaarde. Om de toegang tot het parcours te versperren, zullen betonblokken of aanhangwagens worden gebruikt."

Kuurne-Brussel-Kuurne

Gelijkaardige maatregelen worden ook genomen door de organisatoren van Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar wordt vooral de aankomstzone afgesloten. "Ook wij zullen de laatste kilometers extra beveiligen", zegt Philip Vlieghe van E3 Prijs Harelbeke.