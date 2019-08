Wielerparcours op hippodroom in Kuurne?

Daar zouden jonge renners terecht kunnen om op een veilige manier de nodige koersvaardigheden onder de knie te krijgen. Het gaat om een voorstel van het Gaverzicht - Be Okay Cycling Team en Cycling Vlaanderen. Gaverzicht - Be Okay is op zoek naar een veilige oefeninfrastructuur voor de 160 leden, want daar is grote nood aan.

Parcours van 3 kilometer

De site van de hippodroom is groot genoeg voor een renbaan en een fietscircuit. Cycling Vlaanderen denkt aan een parcours van drie kilometer met de nodige hindernissen die je aantreft op de Vlaamse wegen. Voor alle duidelijkheid: het gaat nog maar om een plan.